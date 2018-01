Bandidos fazem arrastão em prédio na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de dez homens armados com revólveres e metralhadoras assaltaram um condomínio localizado no bairro da Aclimação, na Zona Sul de São Paulo,na manhã desta quarta-feira, 25.

Segundo a Polícia Militar, pelo menos seis apartamentos foram roubados, por volta das 9 horas. O grupo levou joias, aparelhos eletrônicos, dinheiro e cinco veículos de moradores.

Até as 14h50 ninguém havia sido preso. O caso será registrado no 6º Distrito Policial, no Cambuci.