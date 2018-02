Bandidos fazem arrastão em dois restaurantes em SP

São Paulo, 21 - Dois restaurantes sofreram arrastão na madrugada desta quinta-feira, 21, em duas regiões da capital paulista. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito havia sido preso às 13h15, segundo informações da Polícia Militar.

O primeiro assalto aconteceu por volta das 23h, no restaurante Gattai Sushi, na unidade da avenida Iraí, 161, em Campo Belo, zona sul. Segundo representante do estabelecimento, 10 homens armados chegaram em três veículos e renderam o manobrista.

Os suspeitos levaram os cerca de R$ 300 do caixa do local e celulares dos empregados e dos clientes. Foram roubados também joias, carteiras e bolsas dos clientes. A ação, segundo o representante, durou cerca de cinco minutos. Os bandidos fugiram.

Alguns clientes e o proprietário do restaurante fizeram um boletim de ocorrência no 27ºDP. Segundo o representante do restaurante, as câmeras do sistema de segurança do local ainda não estavam instaladas.

Pouco tempo depois, por volta da meia-noite, os criminosos armados invadiram o restaurante Esquina do Açaí, na rua Diógenes Ribeiro, 2.100, no Alto de Pinheiros. Os bandidos roubaram os pertences dos clientes e o dinheiro do caixa e fugiram. O caso foi registrado no 14ºDP.