Bandidos fazem arrastão em condomínio em Campinas

Cinco suspeitos invadiram e assaltaram três residências em um condomínio, no bairro 31 de Março, em Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado, 27. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), até as 15 horas deste domingo, os bandidos ainda não haviam sido identificados e não havia registro de prisões dos suspeitos. Os criminosos invadiram o condomínio por volta das 2h30, rendendo os porteiros. Um dos assaltantes ficou vigiando os funcionários enquanto os outros quatro invadiam as três casas. Os proprietários foram rendidos enquanto os suspeitos levaram documentos, dinheiro, cartões de crédito, talões de cheques, eletroeletrônicos, celulares e jóias. Os bandidos fugiram em dois carros das vítimas, um Peugeot e um Fiat Uno. O vigia do condomínio afirmou, em depoimento, que os suspeitos diziam estar em indulto de Natal, segundo a SSP. Os veículos roubados também não foram localizados.