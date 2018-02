Bandidos explodem mais três caixas eletrônicos em SP

SÃO PAULO - Mais três caixas eletrônicos, dois na zona sul e um na zona norte da capital paulista, foram alvo de criminosos nesta madrugada de sábado, 25. Até as 5h30 desta manhã, nenhum bandido havia sido preso pela polícia.

Entre 2h e 2h30, bandidos, munidos de explosivos, arrombaram um caixa instalado no interior de um pequeno mercado na Estrada Canal de Cocaia, no Parque Cocaia, próximo à represa Billings, na zona sul, e outro também no interior de um mercado, na avenida dos Funcionários Públicos, 1.099, no Jardim Sapato Branco, região do Jardim Ângela.

No primeiro ataque, que será registrado no 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, segundo a PM os criminosos explodiram um caixa da rede Banco 24 Horas e teriam fugido em um veículo preto, não se sabe se um Gol ou um Corsa. Minutos antes da explosão, duas viaturas da PM se deslocaram para outro ponto da mesma avenida onde, segundo uma mulher que ligou para o 190, havia um homem portando uma arma de grosso calibre. Ao chegarem no local, os policiais não encontraram nada. Praticamente no mesmo instante, o mercado era alvo de criminosos. Acredita-se que a primeira solicitação foi um trote passado por bandidos com o objetivo de desviar as viaturas para o lado oposto do local que seria atacado.

Já no segundo ataque, os criminosos, segundo testemunhas, fugiram em uma Kombi branca com rodas pretas. O caixa, também da rede Banco 24 Horas, foi completamente destruído, mas os criminosos teriam deixado o local sem levar o dinheiro, que ficou manchado de tinta. O caso será registrado no 100º Distrito Policial, do Jardim Herculano. Já na zona norte, a ação, do mesmo tipo, ocorreu num quiosque instalado no estacionamento de uma loja da rede Sonda Supermercados localizada na altura do nº 265 da rua Benjamin Pereira, no Jaçanã. Boa parte do quiosque e do caixa foi destruída, mas nada teria sido levado. O caso será registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.

Reincidência - O ataque desta madrugada no estacionamento do supermercado Sonda é o segundo do ano no mesmo local. Na noite do dia 19 de maio, uma falha no explosivo utilizado por três bandidos impediu o arrombamento de um caixa do Bradesco instalado no estacionamento. Na ocasião, o supermercado ainda estava aberto. O trio, segundo a PM, estava de rostos à mostra e utilizou dois explosivos feitos com tubos de PVC, pólvora, pavio e bolinhas de gude, mas apenas um deles foi detonado e com impacto insuficiente para abrir a máquina, que ficou parcialmente destruída. O outro explosivo foi jogado para fora da cabine do caixa e acabou abandonado pelos criminosos, que teriam fugido a pé.

Casos - Com mais estes três casos, desde o começo do ano, o estadão.com.br já apurou pelo menos 73 ataques a caixas eletrônicos no período noturno na região metropolitana de São Paulo. Foram 39 na Capital e 34 nos municípios da Grande SP. Em 51 destes 73 casos, os criminosos utilizaram explosivos para arrombar as máquinas. Foram 26 ataques somente em supermercados. Foram 15 casos somente em junho.