Bandidos explodem hall de agência bancária na zona oeste de SP

SÃO PAULO - A agência do Banco Itaú localizada na esquina da Avenida Nossa Senhora da Assunção com a Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, foi parcialmente destruída, por volta das 23h30 desta sexta-feira, 5, durante uma tentativa de arrombamento dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada do estabelecimento.

Uma forte explosão, causada por um grupo de criminosos, levou policiais militares da 1ª Companhia do 16º Batalhão até a agência, mas os bandidos já haviam deixado o local. Pelo menos três caixas foram danificados com a explosão. Parte do teto ficou queimada e parte caiu. Aparentemente, segundo a polícia, nada foi levado dos caixas. Ao que tudo indica, a explosão não foi forte o suficiente para que os bandidos tivessem acesso ao cofre das máquinas.

O caso foi encaminhado ao 91º Distrito Policial, da Vila Leopoldina.