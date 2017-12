Bandidos explodem carro-forte no interior de São Paulo

SOROCABA - Criminosos interceptaram e explodiram um carro-forte, na noite de quarta-feira, 8, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Capivari, interior de São Paulo. Depois de ferir dois seguranças que faziam a escolta do veículo, os assaltantes fugiram levando os malotes de dinheiro. Até a manhã desta quinta-feira, 9, não havia pistas dos bandidos.

Os criminosos bloquearam a pista à frente do veículo que levava o dinheiro, usando o carro em que estavam como barricada. O carro-forte foi atingido por disparos de fuzil no para-brisas. Com menor poder de fogo que os bandidos, os vigilantes abandonaram o veículo e fugiram pelo mato. Um deles foi atingido por um tiro na perna, o outro sofreu perfurações causadas por estilhaços.

Os dois homens foram levados para a Santa Casa de Capivari, onde um deles continuava internado na manhã desta quinta-feira. O valor roubado não foi divulgado. As vítimas não souberam dizer quantos bandidos participaram do assalto.