Bandidos explodem caixas eletrônicos no interior de SP

SOROCABA - Bandos armados explodiram caixas bancários automáticos em duas cidades do interior, na madrugada deste sábado, 1, de Carnaval. Caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil e de um posto de atendimento do Santander foram atacados em Lucianópolis, na região central do Estado de São Paulo.

Os bandidos fizeram os ataques de forma simultânea e fugiram em dois veículos. Assustados com as explosões, moradores da cidade de 2.248 habitantes avisaram a Polícia Militar. Um cerco foi montado, mas até as 10 horas não havia pistas dos criminosos. Também não havia informações sobre o valor roubado.

A explosão danificou a estrutura da agência, na região central, e do caixa instalado num posto de combustíveis desativado. Em outubro do ano passado, um bando tentou explodir a mesma agência, mas a Polícia Militar interveio e, na perseguição, dois veículos com explosivos foram abandonados pelos criminosos atolaram numa estrada rural e foram abandonados com explosivos, munição e pés-de-cabra.

Em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba, os bandidos explodiram um caixa automático instalado num posto de combustíveis. Na ação, um frentista foi rendido por quatro homens e ficou sob a mira de armas. Os assaltantes só conseguiram explodir o equipamento na segunda tentativa. Com a explosão, as cédulas se espalharam, mas os criminosos conseguiram levar a maior parte do dinheiro.