Bandidos explodem caixas eletrônicos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Bandidos explodiram caixas eletrônicos na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 3. De acordo com a Polícia Militar, ao menos sete suspeitos estiveram envolvido no ataque à agência bancária. Até o momento, ninguém foi identificado.

Os criminosos invadiram a agência, localizada na Estrada das Lágrimas, por volta das 3 horas. A PM, no entanto, não soube informar quantos equipamentos foram danificados, nem a quantia roubada pela quadrilha.

Ao final do ataque, os bandidos teriam fugido em pelo menos um carro, modelo Chevrolet Vectra, mas ainda não há informações se outro veículo foi utilizado no ataque. O caso foi registrado no 95º Distrito Policial (Heliópolis).