Bandidos explodem caixas eletrônicos na zona oeste

SÃO PAULO - Criminosos não identificados explodiram na madrugada desta quinta-feira, 28, caixas eletrônicos no bairro Cidade Jardim, na zona oeste. Os alvos foram terminais da Caixa Econômica Federal e do banco Santander; a entrada de uma agência do banco Bradesco nas proximidades também sofreu ataque do grupo com tiros. O número de caixas atacados e a quantia levada pela quadrilha não foram informados pela Polícia Militar nem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

A PM registrou diversos chamados por volta das 3h30 desta quinta-feira relatando a ocorrência de explosão com o que seria dinamite na avenida dos Tajurás. Um veículo de cor verde teria dado suporte à ação do bando. À polícia, uma testemunha relatou que trafegava na avenida durante a madrugada quando se deparou com um caminhão atravessado na via impedindo o tráfego. Também foi relatada a presença de homens encapuzados e armados.

As explosões causaram destruição nas agências com danificação dos caixas, portas e janelas de vidro, além do teto e outras estruturas do local. Ao chegar na área, no entanto, os policiais não conseguiram localizar os criminosos que fugir com a quantia roubada.

O caso foi registrado na 34ª DP como furto qualificado.O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil e a Polícia Federal foram notificadas sobre a ocorrência. Duas marretas e uma talhadeira encontradas na cena do crime foram apreendidas.

O ataque ocorreu cerca de três meses após ocorrência similar registrada na mesma avenida. No dia 20 de maio, uma quadrilha armada com fuzis e metralhadoras interrompeu o trânsito no local durante a madrugada e explodiu caixas do banco Santander, que ficou parcialmente destruído.