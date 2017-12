Bandidos explodem caixas eletrônicos e deixam dinamite no prédio da Cetesb

SÃO PAULO - Um grupo de ao menos seis pessoas explodiu caixas eletrônicos do Banco do Brasil que ficam dentro do prédio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, no início da manhã desta quinta-feira, 20. Ao inspecionar o local, policiais militares verificaram que os bandidos deixaram uma banana de dinamite intacta próxima a um dos caixas. Ninguém ficou ferido.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM) foi acionado, por volta das 7h30, para desativar o explosivo. O edifício, que é sede da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, fica na Avenida Professor Frederico Hermann, próximo à Marginal do Pinheiros. A área foi isolada e o artefato, recolhido no início da tarde desta quinta, será detonado em outra região.

Conforme relatos recebidos pela PM, a quadrilha chegou ao local por volta das 5 horas, em um veículo sedã escuro. Os criminosos conseguiram fugir pela Marginal do Pinheiros, no mesmo carro, levando uma quantia em dinheiro não revelada até o momento.

