Bandidos explodem caixa eletrônico sem dinheiro no interior de SP

SÃO PAULO - Bandidos perderam a viagem ao explodirem um caixa eletrônico vazio em uma empresa de papel e celulose no quilômetro 69,5 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, no interior de São Paulo. A ação aconteceu aproximadamente às 2 horas desta quinta-feira, 15.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de dez criminosos fortemente armados, com metralhadoras e fuzis, renderam os dois seguranças e arrobaram o caixa eletrônico, que fica dentro da empresa, com o uso de explosivos. O bando descobriu, então, que não havia dinheiro na máquina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bandidos acabaram levando as armas dos seguranças e dois carro da empresa, que foram encontrados pela polícia abandonados. Até as 5 horas, ninguém havia sido preso.