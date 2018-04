Bandidos explodem caixa eletrônico na zona sul da capital paulista

SÃO PAULO - Um grupo formado por pelo menos oito criminosos explodiu, por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira, 26, um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Banco Itaú localizada na altura do nº 157 da Avenida José Bocchiglieri, no Jardim Beatriz, região de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

Moradores da região que acionaram policiais militares da 1ª Companhia do 27º Batalhão não souberam descrever o veículo no qual o bando fugiu após o ataque. Não foi informado ainda se algum valor teria sido retirado da máquina. O caso foi encaminhado para o 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.

Ataques. Esse é o 13º ataque a caixas eletrônicos apurado pelo estadão.com.br somente em janeiro deste ano durante o período noturno. Foram três casos na capital e outros 10 na Grande São Paulo: Osasco (2), Guarulhos (2), Santo André (2), Itaquaquecetuba, Carapicuíba, Cotia e Barueri. Em 2011, ocorreram pelo menos 145 casos na Região Metropolitana; em janeiro foram quatro.