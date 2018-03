Bandidos explodem caixa eletrônico na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico do Banco 24 horas, instalado no interior de um sacolão da Prefeitura localizado na altura do nº 800 da Estrada do Sabão, na Vila Cruz das Almas, região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, foi alvo de criminosos e completamente destruído por uma explosão às 3h30 desta madrugada de sexta-feira, 21.

Policiais militares da 3ª Companhia do 18º Batalhão, acionados por moradores da região que ouviram o estrondo, ao chegarem no local, encontraram a porta de entrada do sacolão arrombada e o cadeado estourado. Dentro do estabelecimento, o cheiro de pólvora era muito forte, mas logo os policiais visualizaram o local do crime. O caixa estava totalmente danificado.

Com o impacto, os estilhaços atingiram duas postas de aço. Os criminosos, segundo a polícia, teriam levado o cofre da máquina e não deixaram nenhuma ferramenta para trás. Segundo os moradores, o estacionamento do sacolão fica aberto durante a noite e madrugada para que as pessoas que residem nas imediações possam guardar seus carros no local.

Nenhum suspeito pelo arrombamento do caixa foi detido. O caso será registrado no 72º Distrito Policial, da Vila Penteado.