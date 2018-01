Bandidos explodem caixa eletrônico na Grande SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O dinheiro de um caixa eletrônico do Banco Itaú foi roubado por volta de 1h desta terça-feira, 13, no km 208 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, próximo a Guarulhos. Os bandidos utilizaram explosivos para cometer o crime.

Segundo a Polícia Militar (PM), cinco ou seis criminosos renderam os funcionários do Alto Posto Farol, e mandaram que todos baixassem a cabeça. Ainda não se sabe a quantia subtraída. O caso deve ser registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.