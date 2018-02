Bandidos explodem caixa eletrônico em posto de gasolina na Dutra, em Guarulhos

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Bandidos explodiram um caixa eletrônico em um posto de gasolina no km 225 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na região de Guarulhos, por volta das 4h30 desta sexta-feira, 26.

Com a explosão, vidros da loja de conveniência do posto quebraram e os cacos ficaram espalhados pelo chão. A Polícia Militar foi acionada. Ainda não há informação sobre quantos criminosos participaram da ação e se eles conseguiram levar alguma quantia de dinheiro do caixa eletrônico. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de Guarulhos.

Casos. O estadão.com.br registrou neste ano 102 roubos a caixas eletrônicos na região metropolitana de São Paulo, 11 somente em agosto, durante a madrugada. Do total, 49 ocorreram na capital paulista, 53 na Grande São Paulo, sendo 17 em Guarulhos. Na maioria dos roubos foram usados explosivos para abrir o caixa.