Bandidos explodem caixa eletrônico em posto de gasolina de SP

SÃO PAULO - Uma quadrilha usou explosivos na madrugada desta terça-feira, 22, por volta das 3 horas, para roubar um caixa eletrônico em um posto de combustíveis na zona leste de São Paulo. O grupo invadiu o local, no Jardim São Pedro, e rendeu o segurança e o frentista, que foram amarrados e trancados em um quarto no fundo do imóvel. Os criminosos usaram explosivos e maçaricos para arrombar o cofre e fugiram.

A polícia não sabe quanto foi levado do caixa eletrônico. De acordo com a PM, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) permanecia no local por volta das 15 horas, pois ainda havia alguns artefatos explosivos deixados pelos suspeitos. O caso foi registrado no 103.º Distrito Policial (DP).