Bandidos explodem caixa eletrônico em Jundiaí (SP)

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico do Banco Santander, instalado em um quiosque, foi destruído por criminosos, por volta das 2 horas desta quarta-feira, 5, numa praça localizada próximo ao número 600 da Avenida Antenor Soares Gandra, no Jardim Pacaembu, em Jundiaí, interior paulista.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão do Interior (BPM/I) foram acionados por moradores que ouviram o estrondo e perceberam uma moto deixando o local segundos depois. Não se sabe ainda se algum valor foi levado pelos bandidos.

Com a explosão do caixa, muitas notas ficaram espalhadas ao redor do quiosque. Até as 3 horas, nenhum suspeito havia sido detido pela polícia. O caso será registrado no plantão policial da Delegacia Central da cidade.