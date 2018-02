Bandidos explodem caixa eletrônico em Igaratá (SP)

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico do Bradesco, instalado em um posto bancário ao lado da agência dos Correios, no centro da cidade de Igaratá (SP), no Vale do Paraíba, foi alvo de criminosos por volta das 3 horas desta madrugada de sábado, 6.

Munidos com explosivos, os bandidos entraram no posto, localizado na Rua José Briant Sobrinho, e destruíram a máquina, fugindo com parte do dinheiro que estava no cofre. As notas não ficaram manchadas segundo a polícia, mas não se sabe ainda por que o grupo fugiu sem levar todo o valor contido no caixa.

Testemunhas ligaram para a PM e informaram ter visto dois veículos deixando o local: um Ford Ka vermelho, com quatro ocupantes, e um carro preto, de placa e modelo não anotados. Ainda na mesma rua, policiais militares da 1ª Companhia do 41º Batalhão do Interior (BPM/I) pararam o Ford Ka e encaminharam os quatro suspeitos para a delegacia.

Com eles não foram encontrados armas, dinheiro nem algum material potencialmente utilizado na ação. Como não eram procurados pela justiça, não foram reconhecidos por testemunhas e ocupavam um veículo sem queixa de roubo ou furto, os quatro detidos foram liberados pela Polícia Civil.

O intriga os policiais é o fato de um dos suspeitos trabalhar como segurança de uma agência bancária, também do Bradesco, localizada próximo à estação São Judas, do Metrô, na zona sul de São Paulo.

Com algumas informações obtidas nos objetos pessoais dos suspeitos e outras durante o depoimento deles, a polícia espera encontrar algum indício capaz de ligar o grupo a alguma ação criminosa do mesmo tipo e, posteriormente, até requisitar à justiça uma prisão preventiva.