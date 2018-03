Bandidos explodem caixa eletrônico dentro de açougue em Mauá

SÃO PAULO - Criminosos explodiram, por volta da 1 hora desta madrugada de quinta-feira, 27, um caixa eletrônico da rede Banco 24 Horas instalado no interior do açougue Tony BR-J Carnes, localizado na esquina das ruas do Jasmim e Violeta, no Jardim Primavera, em Mauá, no Grande ABC.

Policiais militares da 3ª Companhia do 30º Batalhão foram acionados por moradores que ouviram a explosão, mas não chegaram a tempo de deter algum suspeito. Não se sabe ainda se os bandidos, que teriam deixado o local em um Fiat Fiorino, conseguiram ter acesso ao cofre da máquina.

O caso será registrado no Distrito Policial Central de Mauá.