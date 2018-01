Bandidos escolhem padaria errada e um deles se dá mal em Mogi das Cruzes

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um bandido foi baleado e dois conseguiram fugir, por volta das 20h30 de quarta-feira, 31, ao escolherem mal a padaria por eles invadida, na Avenida Narcísio Yague Guimarães, na Vila Socorro, em Mogi das Cruzes, região leste da Grande São Paulo.

O trio, armado, ao anunciar o assalto, não imaginava que entre os clientes do estabelecimento estava o delegado José Francisco Rodrigues Filho, titular do 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa, zona Leste de São Paulo.

Temendo ser identificado numa possível revista, o policial sacou a arma e deu voz de prisão, mas houve reação por parte dos criminosos, que passaram a atirar. No revide, um dos bandidos, identificado como Ricardo Andrigo, de 18 anos, foi baleado.

Os outros dois conseguiram fugir. Ricardo continua internado no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. O delegado escapou ileso. A ocorrência foi registrada no plantão do 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.