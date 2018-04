Bandidos em fuga batem em 5 carros na Marginal A perseguição a um veículo roubado usado durante sequestro relâmpago provocou ao menos cinco colisões na Marginal do Tietê, na região do Cebolão, zona oeste, na manhã de ontem. A via ficou congestionada durante boa parte da manhã, principalmente na pista expressa, mas a local e a central também foram atingidas. Ninguém ficou ferido.