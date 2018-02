Bandidos com fuzis explodem agência Nove homens armados com fuzis, escopetas e pistolas explodiram na madrugada de ontem uma agência bancária no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, e fugiram sem roubar nada. O bando tentava roubar o dinheiro de dois caixas eletrônicos, mas pode ter errado na quantidade de explosivos, segundo a polícia. Uma das máquinas ficou totalmente destruída e seus estilhaços se espalharam pela agência. Outro equipamento ficou apenas avariado. A força de explosão destruiu a fachada de vidro do banco.