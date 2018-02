Bandidos bloqueiam acesso do Rodoanel e roubam motorista

Assaltantes fizeram um bloqueio no Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas para roubar motoristas perto de um radar instalado na altura do km 29, em Osasco, na Grande São Paulo. Dois criminosos foram presos ontem de madrugada depois de assaltar uma vítima. Um terceiro ladrão conseguiu fugir durante a perseguição. Policiais rodoviários afirmaram que assaltantes costumam praticar arrastões naquela região. A Polícia Rodoviária Estadual não informou quantos casos já foram registrados.

Na madrugada de ontem, os ladrões interditaram duas faixas de um acesso para a Rodovia Régis Bittencourt com dois sinalizadores plásticos listrados, geralmente usados para indicar a presença de obstáculos e obras.

O produtor musical V.C., de 29 anos, que pediu para não ser identificado, foi abordado pelos assaltantes às 3h, após sair de Osasco. "Vi as duas pistas interditadas de longe, mas não entendi o que estava acontecendo porque o local tem pouca iluminação. Pensei que fosse alguma obra", disse V., que seguia para casa, na zona oeste de São Paulo.

Ao perceber que seria assaltado, o produtor pensou em dar ré e fugir, mas desistiu, com medo de os bandidos atirarem. Outro motorista que vinha atrás dele conseguiu retornar e fugir na contramão antes de ser abordado pelos ladrões. Os criminosos ordenaram que o produtor descesse do carro e saísse correndo.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual já estava a caminho, após ser avisada por um caminhoneiro. Os policiais encontraram a vítima e começaram a perseguir o veículo com os ladrões. Já na Régis Bittencourt. o ladrão que dirigia o Palio reduziu a velocidade para que um comparsa descesse do carro. O ladrão atravessou a rodovia a pé, levando a arma usada no crime, o celular e R$ 10 da carteira do produtor. Outros dois assaltantes continuaram fugindo de carro, mas bateram e foram presos.

PRESTE ATENÇÃO

1. Evite parar para ajudar estranhos. O ideal é ligar para a Polícia Rodoviária ou para a concessionária da estrada.

2. Evite viajar sozinho e, se possível, planeje os trajetos com motoristas de outros carros. Isso inibe a ação dos assaltantes e facilita eventuais resgates.

3. Procure estradas bem iluminadas e movimentadas, mesmo à noite. Evite cortar caminho.

4. Em caso de assaltos, não reaja nem faça movimentos bruscos. Sempre diga ao ladrão o que vai fazer: tirar o cinto, por exemplo.