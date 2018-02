Bandidos atiram contra policiais militares em tentativa de roubo

Dois bandidos atiraram contra policiais militares na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, depois de serem abordados em um veículo roubado. Eles tentavam fugir quando bateram o veículo roubado, um Fiat Freemont, sobre outro carro na via. Na altura do cruzamento entre as ruas Luis Góis e Doutor Ricardo Jaset, deixaram o carro e dispararam contra as autoridades.

Segundo a PM, os policiais não atiraram de volta e conseguiram prender um dos rapazes. Ainda não há informações sobre o foragido. Os policiais faziam ronda na região quando viram a dupla em atitude suspeita e tentaram abordagem. Ninguém ficou ferido.