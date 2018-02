Bandidos atacam PM e queimam sete ônibus Apesar do anúncio de reforço no policiamento em Santa Catarina, sete ônibus e um guincho particular foram incendiados entre às 20 horas de sexta e 7 horas de ontem segundo a PM. Não houve ferido nos atentados. Também houve ataques a uma base da Polícia Militar, a um presídio, a uma delegacia e à prefeitura de Itajaí. Nos atentados, foram detidas 14 pessoas e um adolescente. As autoridades de Santa Catarina creditam os novos ataques ao aumento do combate ao tráfico de drogas.