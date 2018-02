Bandidos atacam mais dois caixas eletrônicos na Grande SP

SÃO PAULO - Dois caixas eletrônicos foram alvos de criminosos por volta das 4h30 deste sábado, 9, um em São Caetano do Sul, no ABC, e outro em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo. Ambos os casos ocorreram em supermercados, segundo a polícia.

Um grupo de mais de 10 homens rendeu e deixou amarrados seis funcionários da loja do hipermercado Extra localizada na Rua Boa Vista, no bairro Boa Vista, em São Caetano do Sul. Após arrombarem um caixa eletrônico do Itaú, o grupo fugiu.

Um caixa eletrônico instalado no pátio de um supermercado na Avenida São Paulo, no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, foi explodido por bandidos praticamente no mesmo horário do ataque ocorrido no Grande ABC. A exemplo do primeiro caso, ninguém foi preso.

Até as 6h15 a polícia não sabia informar se algo havia sido levado das máquinas. O ataque em Guarulhos será registrado no 2º Distrito Policial da cidade.

Casos

De janeiro até julho, já são 82 casos de ataques a caixas eletrônicos ocorridos, no período noturno, na região metropolitana de São Paulo e apurados pela reportagem do estadao.com.br. Foram 43 casos na Capital e 39 nas cidades da Grande São Paulo. Destes 82 casos, em 56 deles os criminosos estavam munidos de explosivos segundo a polícia.