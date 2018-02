Bandidos atacam mais dois caixas eletrônicos na capital e na Grande SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Criminosos atacaram mais dois caixas eletrônicos, um dentro de uma farmácia, na zona leste de São Paulo, outro dentro de uma agência bancária, em Mairiporã, na Grande São Paulo, na madrugada de sexta-feira, 22.

Um caixa eletrônico da rede Banco 24 Horas, instalado dentro de uma farmácia na Avenida Moacir Dantas Itapicuru, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital, foi danificado por bandidos por volta das 3h30 . A polícia não informou se algum valor foi levado da máquina, cujo dispositivo de segurança danificou parte das notas manchando-as com tinta rosa.

Na explosão, o caixa pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi ao local para apagar as chamas. Não houve testemunhas e o estabelecimento, segundo a polícia, estava fechado e teve a porta arrombada pelos criminosos. O caso será registrado no 22º Distrito Policial, de São Miguel Paulista.

Também durante a madrugada, outra quadrilha entrou numa agência do Bradesco, na Avenida Pietro Petri, no bairro Terra Preta, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Apenas parte da dinamite instalada no caixa explodiu. Como não conseguiram ter acesso ao cofre da máquina, os bandidos fugiram sem levar nada.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, foi acionado para recolher o material explosivo não acionado. Após uma análise, que será feita na base do grupo especializado, um relatório será enviado para a Polícia Civil.

Casos. De janeiro até julho deste ano, a reportagem do estadão.com.br já apurou 88 casos de ataques a caixas eletrônicos ocorridos no período noturno na região metropolitana de São Paulo. Foram 45 casos na Capital e 43 nas cidades da Grande São Paulo. Em 62 dos 88 casos, os criminosos estavam munidos de explosivos segundo a polícia.