Bandidos atacam equipe da TV Record na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois bandidos, em uma moto vermelha, atacaram, por volta da 0h30 desta quarta-feira, 10, uma equipe de reportagem da TV Record no início da Avenida Senador Teotônio Vilela, a 200 metros da base da 3ª Companhia do 27º Batalhão da Polícia Militar.

Ocupando o banco traseiro do veículo da emissora, o repórter foi surpreendido pela moto, cujo carona, portando um revólver calibre 38 cromado, bateu no vidro e exigiu do jornalista o notebook que estava no colo dele. De capacete, os criminosos tomaram o computador da vítima e fugiram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe, que seguia para o pronto-socorro do Grajaú, foi até a base da Polícia Militar onde relatou o ocorrido. Segundo os PMs, na mesma região, meia hora antes, um manobrista teve a moto e pertences roubados por bandidos e moto com as mesmas característica.

O repórter, após finalizar a pauta, na volta à emissora, registrou boletim de ocorrência do 23º Distrito Policial, de Perdizes, de onde o documento será remetido para o 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, na zona sul.