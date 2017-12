Bandidos atacam base da PM na zona sul de SP

SÃO PAULO - Criminosos atacaram uma base comunitária da Polícia Militar na noite deste domingo, 15, na zona sul da capital paulista. Segundo informações da PM, ninguém foi atingido pelos disparos e nem preso pelo ataque.

Por volta das 23h20, dois bandidos passaram em uma motocicleta pela Estrada do M'Boi Mirim, onde fica a Base Comunitária de Segurança do Jardim Ranieri, na zona sul, e atiraram ao menos três vezes contra a unidade. Uma das bala acertou a janela base da PM e espalhou cacos de vidro pelo chão. Outra, um painel na frente do local.

A Polícia Militar afirma que nenhum pessoa foi ferida durante o ataque. Os criminosos também conseguiram fugir pela Rua Paolo Porpora e a ainda não fora identificados. Ainda segundo a PM, o caso deve ser investigado pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo), mas às 8h35 a perícia não havia sido realizada e as cápsulas continuavam no local.