Bandidos assaltam restaurante japonês na zona sul

Bandidos fizeram um assalto em um restaurante japonês na madrugada de ontem no Jardim Marajoara, na zona sul de São Paulo. Três homens armados invadiram o Kazumi Sushi, na Avenida Sargento Geraldo Santana, por volta da 0h30, enquanto outro comparsa aguardava em um Toyota Corolla prata roubado, na frente do local.

Não havia clientes no restaurante, mas oito funcionários foram dominados. Segundo testemunhas, os criminosos foram violentos e gritaram durante todo o arrastão. Ninguém se feriu. Foram roubados uma televisão, três tablets, bolsas, documentos, roupas, relógios, celulares e mil reais.

Depois do arrastão, o veículo foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e bateu em um muro de uma casa na Rua Oscar Schade, na Vila Inglesa, na região de Interlagos. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ferido, ele foi levado ao pronto-socorro Pedreira e depois à Fundação Casa. Os demais bandidos fugiram. A PM recuperou o Corolla, roubado de uma professora de 45 anos, e o celular do gerente do restaurante.