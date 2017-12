Bandidos assaltam empresa de segurança e levam armas na zona norte

SÃO PAULO - Criminosos invadiram uma empresa de segurança patrimonial e levaram um estoque de armas, munições e coletes à prova de balas, no início da noite desta segunda-feira, 1º, na zona norte de São Paulo. Conforme a Polícia Militar (PM), foram roubadas ao menos 12 escopetas calibre 12 e 37 revólveres calibre 38 da sede da empresa S.S.W.A.T, localizada na Avenida Mutinga, no Jardim Santo Elias.

Funcionários foram feitos reféns, mas não houve registro de feridos. Os bandidos fugiram, e nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso é investigado pelo 33º Distrito Policial (Vila Mangalot).

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.