Bandidos assaltam casa de presidente da Federação Paulista de Futebol

SÃO PAULO - Quatro bandidos, portando pistolas e fuzil, invadiram na manhã desta quarta-feira, 6, a casa do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, na região do Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo.

Por volta das 8h30, quatro homens chegaram ao local em um Corsa e em uma Kombi de uma empresa de jardinagem que faz serviços na casa, que foi dominada pelos bandidos a alguns quarteirões da residência. Os familiares e funcionários foram colocados em um quarto e após o assalto os criminosos fugiram levando um cofre, contendo joias e bijuterias.

Também foram roubados celulares e notebooks. Ninguém foi preso, mas policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) já têm suspeitas sobre a identidade de um dos integrantes do grupo.

De acordo com o Deic, os bandidos usaram a Kombi dos jardineiros para invadir a residência. Após render a Kombi e os dois funcionários que chegavam para trabalhar, as vítimas foram obrigadas a tirar o uniforme, que foi usado pelos bandidos. Ao ver a Kombi da empresa de jardinagem, uma das empregadas abriu a porta da casa, permitindo que os assaltantes invadissem facilmente o local.

Os criminosos fugiram no Corsa, segundo o Deic, deixando a Kombi no local. As imagens das câmeras de segurança da residência já foram enviadas à polícia. Ninguém ficou ferido. Segundo a Federação, nem o presidente Del Nero, que está na Argentina acompanhando a Copa América, nem o órgão irão se pronunciar sobre o ocorrido.

Texto atualizado às 17h45.