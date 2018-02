Bandidos assaltam caixa eletrônico em campus da Unesp

SÃO PAULO - Assaltantes roubaram dinheiro de um caixa eletrônico instalado no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Sorocaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 5.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo chegou ao local em dois carros. Por volta das 3h30, eles renderam e amarraram dois seguranças no banheiro da universidade.

Um dos suspeitos foi preso no início da manhã de hoje. Agentes do Distrito Policial Sul, de Sorocaba, fazem buscas na cidade para localizar os outros assaltantes. Não há informações sobre o número total de criminosos que participaram do assalto.