Bandidos arrombam caixas eletrônicos na zona norte

Uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça Novo Mundo, no Parque Novo, zona norte da capital paulista, foi alvo de pelo menos três bandidos que, munidos de uma ferramenta elétrica de corte, arrombaram dois dos seis caixas eletrônicos instalados no hall de entrada do banco. O local fica a 50 metros de um posto da 05ª Companhia do 05º Batalhão da Polícia Militar. Os criminosos, que chegaram em um Fiat Pálio branco, quando se preparavam para começar a cortar as máquinas, das quais teriam sido levados envelopes contendo dinheiro de depósitos, renderam o vigilante de rua Nivaldo Freire, 40 anos, que passava pelo local. Obrigado a entrar na agência, onde foi mantido refém, Freire não foi ferido. Os criminosos fugiram no Pálio e na Honda CG Titã do vigilante. O caso foi registrado no 90º Distrito Policial, do Parque Novo Mundo.