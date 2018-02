Bandidos abrem buraco em parede de banco Uma agência do Banco Santander na Avenida Doutor Emílio Ribas, no bairro de Gopoúva, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi danificada em uma ação criminosa na madrugada de ontem, por volta da 1h45. Um grupo de bandidos abriu um buraco na parede do banco, causado provavelmente por explosão. A polícia foi acionada pela empresa de monitoramento, que flagrou o momento da entrada dos bandidos no banco. Não se sabe se algum caixa eletrônico foi arrombado. Nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pelo 2.º Distrito Policial da cidade.