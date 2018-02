Bandidos abrem buraco em parede de agência bancária em Guarulhos

SÃO PAULO - A agência do Banco Santander, localizada na altura do nº 2.221 da Avenida Doutor Emílio Ribas, no bairro Gopouva, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi alvo de criminosos por volta da 1h45 desta madrugada de sábado, 13. No momento em que policiais militares chegaram ao local encontraram um buraco numa das paredes do banco causado possivelmente por explosão.

Nenhum suspeito havia sido detido até as 6 horas desta manhã. Segundo a PM, as viaturas foram acionadas pela empresa de monitoramento que, através das câmeras, flagrou o momento em que os criminosos entravam na agência. Não se sabe ainda se algum caixa eletrônico foi arrombado pelos bandidos. O caso será registrado por um representante do banco no 2º Distrito Policial da cidade.