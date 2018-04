Bandidos abandonam caixa eletrônico em plena avenida em São Bernardo

Um caixa eletrônico, pesando cerca de 500 quilos, foi abandonado por um grupo de bandidos, por volta das 23 horas de sábado, 29, na Avenida João Firmino, na Vila Assunção, próximo à região central de São Bernardo do Campo, no ABC.

A máquina foi retirada do hall de entrada de uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 819 da avenida. Após quebrarem as câmeras de segurança da agência, os criminosos arrancaram o caixa, mas tiveram de abandoná-lo na rua mesmo pois o alarme do banco foi acionado.

Policiais militares foram para o local, mas nenhum suspeito foi encontrado.