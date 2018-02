Bandido que participou de assalto ao BC do Ceará é recapturado em SP

SÃO PAULO - Foragido desde o dia 5 de fevereiro deste ano do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO II), em Itaitinga, no Ceará, Antonio Reginaldo de Araújo, de 35 anos, integrante da quadrilha responsável pelo assalto ao Banco Central do Ceará, em Fortaleza, foi recapturado na noite de quarta-feira na zona sul da capital paulista. Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) foram ao local após receberem uma denúncia anônima.

Duas equipes da Rota participaram da operação. A Polícia Militar recebeu um denúncia de que o assaltante estava em frente a uma oficina mecânica, na Avenida Teotônio Vilela, em Cidade Dutra. No local, eles encontraram Reginaldo sozinho, em frente à oficina fechada. O fugitivo ainda tentou correr, mas foi rapidamente detido.

"Ele apresentou um documento falso, com o nome Marcos Aparecido Sanchez, mas a denúncia informava que ele estaria em posse da falsificação com esse nome. Depois de entrevistado, ele acabou confessando ter participado do assalto em Fortaleza", contou o tenente da Rota Edson Saldiva Jordão.

O criminoso afirmou que esperava por outra pessoa com a qual iria negociar a compra de uma moto. "A riqueza de detalhes da denúncia leva a crer que a pessoa conhecia bem Araújo, inclusive sua rotina. Talvez alguém com desavença pessoal", disse Jordão. Dos R$ 164,7 milhões levados pela quadrilha no assalto, ocorrido em 2005, o bandido afirmou ter ficado com R$ 5 milhões, mas, segundo ele, já teria gasto tudo.

Reginaldo é um dos bandidos mais procurados do Ceará. Ele também é foragido em São Paulo por assaltos cometidos no Estado. Morador de uma das casas da Rua Ricardo Brosca, no Jardim Ângela, também na zona sul, o assaltante levou os policiais até o imóvel, onde ele mora com uma mulher, desde janeiro. No local, nada de relevante foi encontrado pela PM. Reginaldo foi encaminhado à sede do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), na zona norte de São Paulo, onde deve ser interrogado novamente antes de ser transferido para o Ceará.

Assalto. No assalto ao BC, o maior da história do país, o bando, formado por 36 criminosos, alugou um imóvel próximo ao prédio. A partir dali, os bandido cavaram um túnel com 89 metros de extensão, que dava acesso ao cofre do banco, de onde levaram R$ 164,7 milhões.

Três quadrilhas participaram da ação, duas de São Paulo e uma do Ceará. Durante as investigações, os policiais chegaram a outro roubo a banco, no Rio Grande do Sul, quando 28 pessoas foram presas, algumas delas dentro do túnel cavado para a invasão.

Resgate. Reginaldo estava no grupo de 10 presos resgatados no dia 5 de fevereiro do IPPOO II, em Itaitinga. Na ocasião, os detentos fugiram do setor Vivência I da unidade, localizada na região metropolitana de Fortaleza. Entre eles estão três assaltantes envolvidos no assalto ao Banco Central e o bandido conhecido como "Alex Gardenal". Eram 13h45, quando vários homens, em duas picapes, chegaram à unidade prisional. Um deles se passou por visitante e rendeu dois agentes.

Outros membros do grupo entraram armados e resgataram os presos. Na ocasião, os dois carros utilizados na fuga foram abandonados e encontrados pela polícia na Rua Boa Esperança, no bairro Santo Antônio, na cidade do Eusébio, também na região metropolitana de Fortaleza. Numa das picapes, foram encontradas munição para fuzil calibre 556 e uma pistola calibre 9 mm.