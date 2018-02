Bandido preso com carro clonado na zona norte de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um jovem, de 25 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 14, dirigindo um carro clonado e roubado. William Duarte Zacharias foi detido, por volta da 1 hora, pela Polícia Militar ao ser parado na Rua Cecília Meirelles, na Vila Maria, zona norte de São Paulo.

O veículo, segundo os policiais, estava com placas de um carro idêntico, por isso só foi possível descobrir o roubo, ocorrido há três dias na cidade de Mogi-Mirim, interior de São Paulo, após os PMs pesquisarem pelo número do motor. O proprietário foi localizado e virá até a capital para fazer o reconhecimento do rapaz detido.

Caso seja reconhecido, William, que já tem passagens por roubo de carga e receptação, será autuado novamente por roubo; caso contrário, apenas por receptação. Com o criminoso, os policiais apreenderam quatro radiotransmissores e R$ 142,00 em dinheiro.