Bandido morre baleado após atacar motorista nos Jardins

Ricardo Valota e Júlia Batista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um assaltante, ainda não identificado, de aproximadamente 25 anos, foi morto, na noite de quinta-feira, 1, ao atacar um motorista na Alameda Santos, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antonio, no Jardim Paulista, região dos Jardins, na zona sul de São Paulo.

Portando uma arma de brinquedo, o criminoso não contava com a hipótese do motorista estar armado. Baleado na barriga, o bandido ainda correu e foi atingido por outro tiro, mas nas costas, caindo na altura do nº 700 da alameda.

Vestindo terno, o assaltante carregava duas calças, duas camisas e dois relógios. Não se sabe ainda se os relógios são roubados.

Segundo a polícia, o rapaz já foi visto por moradores várias vezes na região e sempre trocava de roupa após os assaltos para despistar a polícia. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, dos Jardins, pelo delegado Rogério Camargo Nader.