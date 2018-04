Bandido morre após sequestrar motorista em Osasco

SÃO PAULO - Um bandido, identificado como Edson da Silva Almeida, de 18 anos, morreu e outro fugiu, no início da madrugada desta quarta-feira, 11, durante uma suposta troca de tiros com PMs na altura do nº 731 da Rua Valdomiro Cavazzani, no Jardim Munhoz Júnior, na zona norte de Osasco, na Grande São Paulo.

A dupla havia rendido, na Vila Airosa, também em Osasco, R.O.D., de aproximadamente 30 anos, dono de um Fiat Stilo preto, e abandonado a vítima na Rodovia Castello Branco. No Jardim Munhoz Júnior, ao cruzarem com a viatura da PM, os bandidos negaram-se a parar o Fiat e entraram numa via sem saída, abandonando o veículo e reagindo a tiros, segundo a PM.

Almeida morreu a caminho do pronto-socorro Municipal Osmar Mesquita. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial da cidade, pelo delegado Flávio Garbin, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).