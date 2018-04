Bandido morre ao assaltar padaria e trocar tiros com a PM em Guarulhos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois bandidos assaltaram uma padaria e um deles morreu em suposto confronto com policiais militares do 31º Batalhão, por volta das 23h15 de quarta-feira, no bairro São João, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ocupando uma Parati vermelha, a dupla, armada, entrou na Padaria do Boquinha e anunciou o assalto. Na fuga, foi surpreendida por uma viatura da PM que estava em patrulhamento, tendo início a perseguição, que só terminou na Rua Maria Paula Mota (Rua Cem), onde o veículo caiu no córrego Baquirivu.

Um dos bandidos teria resistido e trocado tiros com os policiais. Baleado, morreu quando era socorrido na unidade de Pronto Atendimento Maria Dirce. O segundo assaltante teria fugido, segundo a PM. O caso foi encaminhado para o 7º Distrito Policial, do bairro São João.