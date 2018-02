Bandido leva a pior ao tentar assaltar tenente da PM na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a um tenente da Polícia Militar deixou um dos criminosos baleado na noite de sexta-feira, 22, no Jardim Japão, região da Vila Maria, zona norte da capital paulista.

Eram 22h30 quando o policial, à paisana e voltando do trabalho, parava o carro em frente à casa dele, na Rua Dona Piedade Duarte Oliveira, e foi surpreendido por dois bandidos, um deles armado com um revólver calibre 38. Segundo o policial, a arma foi utilizada para bater contra o vidro do veículo, um Fox cinza escuro. Portanto uma pistola, o oficial atirou e atingiu a barriga do criminoso armado e identificado como Everton Santos da Silva, de 33 anos.

Silva já tem passagens por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas, foi encaminhado para o pronto-socorro da Vila Maria e teria sido transferido, segundo a vítima, para o Hospital das Clínicas (HC). O outro assaltante fugiu. A arma utilizada pela dupla e a pistola do policial foram apreendidas para perícia. A informação de que eram quatro os criminosos e que dois deles estariam escondidos em uma viela próxima, não foi confirmada pelo policial, que saiu ileso.

O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.