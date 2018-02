Bandido lancha e dorme durante invasão de casa na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem, 27 anos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 2, depois de passar a noite e lanchar em uma casa antes de assaltá-la, no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ricardo Alves Pereira aproveitou o descuido da médica Tânia, dona da residência, quando ela entrava na garagem da casa, por volta das 23 horas de ontem.

De acordo com o segundo sargento da Polícia Militar, Sérgio dos Reis Cândido, o andarilho, que tem passagem pela polícia por furto e assalto, dormiu na casa, tomou banho e comeu umas frutas durante a noite. A médica, ao acordar por volta das 6 horas, percebeu que a cozinha estava com panelas reviradas e com casca de banana e pratos sujos em cima da pia. No caminho para o trabalho, a mulher ligou para o marido para perguntar se havia sido ele quem teria deixado a 'bagunça' na casa.

Ao perceber que teria um estranho na residência, o marido, um policial militar aposentado, acionou a PM, que prendeu o assaltante em flagrante por volta das 10 horas de hoje. Ele já havia separado em sacolas várias joias, prataria, talheres de ouro e eletrônicos e já estava se preparando para fugir quando foi detido, segundo o sargento.

O morador de rua também teria tomado banho e roubado algumas roupas dos proprietários da casa, deixando uma trouxa de roupa suja em cima de uma cama em um dos cômodos, de acordo com a polícia. O caso foi registrado no 26ºDP.