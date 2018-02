Bandido invade pizzaria e assassina cliente O representante comercial Marcio Azevedo Paiva, de 32 anos, foi morto a tiros em uma pizzaria na Rua Giovani Gabrieli, no Grajaú, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 23h50 de anteontem. Segundo testemunhas, a vítima estava sentada quando um homem vestindo bermuda e camisa amarela entrou no restaurante armado e disparou sete vezes contra Paiva. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Um dos tiros atingiu o pé da balconista da pizzaria. O caso foi registrado no 101.º Distrito Policial.