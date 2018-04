Bandido furta carro com criança no banco traseiro na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma menina de um ano de idade, presa à cadeirinha de segurança, foi levada por um ladrão na noite de quarta-feira, 9, durante o furto de um Honda Fit cinza na região do Paraíso, zona sul da capital. O carro foi encontrado pela polícia cerca de uma hora depois, abandonado no mesmo bairro, e a criança estava ilesa.

O drama dos pais começou por volta das 20h30 na Rua França Pinto, onde mora a avó paterna da criança. Os dois conversavam do lado de fora do veículo quando o ladrão entrou no Fit e aproveitou que a chave estava no contato. Desesperada, a mãe ainda bateu nos vidros, escurecidos pelo insulfilm, mas o homem acelerou.

Com um segundo veículo, a mulher e o marido seguiram o Fit por cerca de dez quarteirões, mas perderam o carro de vista. Policiais militares que faziam um bloqueio na região foram alertados pelas vítimas e encontraram o Fit às 21h30, abandonado na Rua Capitão Macedo, a cerca de 500 metros do local do furto. O carro estava com os vidros fechados e a criança permanecia presa à cadeirinha.

A menina chorava, segundo os policiais, que a encaminharam ao Hospital do Servidor Público Estadual para se certificar que ela estava bem. O ladrão continua foragido e o caso foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.

Texto atualizado às 6h15.