Bandido faz reféns em assalto e acaba preso em São Bernardo

Várias equipes da 4ª Companhia do 6º Batalhão cercavam, desde as 4h30 desta quinta-feira, 3, um imóvel localizado no início da Avenida Luiz Pequini, no Jardim Atlântico, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Os policiais foram acionados para a região após receberem informação de um assalto à residência número 36. No momento em que chegaram no endereço fornecido pela testemunha, perceberam que um suspeito correu para o interior de um imóvel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O suspeito manteve três pessoas reféns dentro da residência. Por volta das 6h15 se entregou, sem ferir ninguém, e foi levado para o 1º Distrito Policial da cidade, no centro.