Bandido faz arrastão em bar e mata uma das vítimas em Osasco

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um assalto a um bar, no final da tarde de segunda-feira, 1, terminou com a morte de uma pessoa na cidade de Osasco, região oeste da Grande São Paulo.

Armado, um motoqueiro estacionou em frente ao estabelecimento, na Rua Maria Carvalho de Lima, no Jardim Helena Maria, zona norte da cidade, e, ainda com o capacete, entrou no bar e começou a recolher dinheiro e celulares das oito pessoas que lá estavam.

Quando deixava o local, o criminoso virou-se e perguntou aos clientes qual das vítimas chamava-se Geraldo. Ao descobrir quem era a pessoa que supostamente procurava, o bandido atirou várias vezes contra Geraldo Lúcia de Medeiros, de 44 anos, que morreu no local.

Geraldo era casado e não tinha passagem pela polícia nem dívidas com a justiça. O caso foi registrado como roubo seguido de morte (latrocínio) no 10º Distrito Policial de Osasco, no Jardim Helena Maria.

A polícia espera contar com eventuais imagens gravadas por câmeras de imóveis próximos ao bar para tentar esclarecer o crime.