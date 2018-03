Bandido é morto com tiro e vítima escapa de sequestro na zona sul

SÃO PAULO - Um suspeito foi morto pela PM em uma tentativa de sequestro relâmpago na Avenida Giovanni Gronchi, na Vila Andrade, zona sul da capital, nesta segunda-feira, 3, às 19h30. Ele estava acompanhado por outro bandido, que havia tomado como refém uma motorista de um Honda Fit, segundo a Polícia Militar. Enquanto ameaçava a vítima com uma faca no pescoço, levou um tiro quando ela se abaixou no banco. De acordo com a polícia, o criminoso morreu no local. O comparsa foi detido.

A ocorrência interditou a avenida com viaturas que cercaram o veículo. A pista já foi liberada durante a noite, assim como a vítima. O caso foi registrado no 89º DP (Morumbi), mas será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).