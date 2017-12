Bandeirantes tem fila de 60 km na volta do feriado

O motorista enfrentou neste domingo, 27, tráfego intenso nas principais estradas paulistas na volta do feriado prolongado da Semana Santa. O trânsito foi ainda mais pesado para quem voltou do interior para a capital. A Rodovia dos Bandeirantes registrou às 20 horas de ontem 60 quilômetros de lentidão. Às 22 horas, o congestionamento havia caído para 22 km.

Na Bandeirantes, por volta das 16h15, um acidente deixou duas pessoas mortas. A colisão aconteceu na região de Campinas, no km 86,5. No momento do acidente, o trânsito já estava carregado no local.

Segundo a Autoban, concessionária da rodovia, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes registrou 57 acidentes, com 36 feridos e dois mortos no feriado até as 17h30 de ontem. A Anhanguera, na região de Jundiaí, teve às 20 horas, 16 km de lentidão, mas duas horas depois a lentidão era de 3 km.

Estrada que liga São Paulo a Minas, a Fernão Dias registrou até 29 km de lentidão, na região de Atibaia, no sentido capital. A Rodovia Castelo Branco, entre as cidades de Mairinque, São Roque e Itu, acumulou 26 km de congestionamento. A Via Dutra também registrou 26 km de filas, principalmente na região de Taubaté, Guarulhos e Arujá. Na Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes, foram 8 km de congestionamento.

A maior movimentação nas estradas paulistas foi entre as 18 e 21 horas.

Problemas. Além do trânsito, o motorista que viajou para o interior também teve de enfrentar rodovias afetadas pelas chuvas dos últimos dias e que estão interditadas para obras.

A Rodovia Marechal Rondon está totalmente fechada para obras de contenção de um deslizamento na serra, entre Conchas e Botucatu.

A Comendador Américo Emílio Romi (SP-306) está fechada no km 10, em Santa Bárbara d’Oeste. Em Araçatuba, não há passagem pela Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463). A Rodovia dos Tropeiros (SP-68) está com bloqueio na região de Cachoeira Paulista. A Vito Ardito (SP-62) tem interdição total em Caçapava.

Litoral. O Sistema Anchieta-Imigrantes entrou em operação subida, com a volta para a capital feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. Para descer, os motoristas tinham somente a pista sul da Anchieta. No fim da tarde de ontem, as vias não registraram congestionamento, apenas trânsito lento em alguns pontos.

Na Rodovia Carvalho Pinto, o motorista enfrentou 17 km de congestionamento no início da noite de ontem. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni registrou 8 km de lentidão.

As concessionárias esperavam que ao todo 3,6 milhões de veículos transitassem pelas rodovias do Estado neste feriado. O maior movimento já era esperado para as cidades do interior.